Глава МИД Азербайджана обсудил с международными посредниками карабахское урегулирование

БАКУ, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил в воскресенье в Нью-Йорке с сопредседателями минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) карабахское урегулирование. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

"В Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова с сопредседателями минской группы ОБСЕ. На встрече были обсуждены переговоры по разрешению нагорно-карабахской проблемы, а также ситуация в зоне конфликта в целом, план действий сопредседателей и перспективы урегулирования", - говорится в сообщении.

На 23 сентября в Нью-Йорке запланирована встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна при посредничестве сопредседателей минской группы ОБСЕ.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.