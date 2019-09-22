Франция намерена обсудить с партнерами ответные шаги на атаки в Саудовской Аравии

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Франция намерена обсудить с партнерами ответные шаги в связи с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом заявил в воскресенье на брифинге министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Французский министр подчеркнул, что Парижу "нужно понимание, кто именно совершил эту атаку". По его словам, "они делают ситуацию в Персидском заливе еще более серьезной". "Эти атаки стали поворотным моментом из-за своего масштаба и последствий", - отметил Ле Дриан. "Мы продолжаем вести анализ на базе работы французских экспертов, которые были отправлены на место. Весь свет должен быть пролит на эти события", - заявил глава французского внешнеполитического ведомства.

"Как я уже говорил на этой неделе, заявления хуситов, как нам кажется, заслуживают мало доверия", - подчеркнул он. В этом контексте, как отметил Ле Дриан, "у ГА ООН должна быть возможность предпринять шаги для того, чтобы ответить на эту кризисную ситуацию". "Для начала речь идет о солидарности с нашими саудовскими партнерами. На этой неделе мы проведем консультации с нашими партнерами в регионе Персидского залива", - сообщил министр.

Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco (в Абкаике и Хурайсе) были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными. В пятницу глава Пентагона Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявили, что Вашингтон направляет дополнительный воинский контингент и средства противовоздушной обороны на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.