{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Атаки на предприятия Saudi Aramco

Зариф: хуситы могли доработать имевшиеся у них ракеты для удара по саудовским НПЗ

Эр-Рияд не предоставил никаких доказательств причастности Тегерана к атакам
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф AP Photo/Pavel Golovkin
Описание
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
© AP Photo/Pavel Golovkin

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что хуситы могли сами увеличить радиус действия ракет, которые были использованы при ударе по саудовским нефтяным объектам. Такую возможность он озвучил в воскресенье в интервью американской телекомпании CBS.

На эту тему
Атаки на предприятия Saudi Aramco. Факты

"Йеменцы унаследовали все оружие от [экс-президента] Али Абдаллы Салеха, который скупал его за саудовские деньги во время своего долгого нахождения у власти, - пояснил Зариф. - Я слышал, что йеменское оружие отличается от того, что мы производим. У них есть технологии и ноу-хау, [с помощью которых они могли] увеличить радиус действия ракет, доставшихся им от Салеха".

По его словам, Эр-Рияд не предоставил никаких доказательств причастности Тегерана к атакам. "Саудиты показали шоу, но ничего не смогли доказать", - отметил министр.

В интервью этому же телеканалу госсекретарь США Майкл Помпео утверждал, что хуситы не обладают снарядами такой дальности. "Cаудовская сторона продемонстрировала, что это иранские системы, произведенные в Иране, - сказал он. - Ни один разумный человек не сомневается, кто стоит за этими ударами".

Глава внешнеполитического ведомства в начале интервью касательно причастности Ирана допустил наречие "вероятно", но затем стал более категоричен: "Правда в том, что это Иран, это атака на мир".

Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов.

Официальный представитель саудовского Министерства обороны Турки аль-Малики представил 18 сентября на пресс-конференции в Эр-Рияде фрагменты дронов и крылатых ракет, подтверждающие, по его словам, причастность Ирана к атакам. Как он сообщил, в диверсиях было использовано 18 беспилотных летательных аппаратов типа Delta Wing с усовершенствованной системой позиционирования и семь высокоточных крылатых ракет Ya Ali.

Теги
СШАИранСаудовская АравияЗариф, Мохаммад ДжавадПомпео, Майкл (Майк)Атаки на предприятия Saudi Aramco
ЕС приветствовал отказ хуситов от новых ударов по саудовским объектам
Представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич отметила, что Европейский Союз всегда придерживался мнения, что у конфликта в Йемене нет военного решения
Читать полностью