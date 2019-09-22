ЕС приветствовал отказ хуситов от новых ударов по саудовским объектам

ТАСС, 23 сентября. Европейский Союз считает важным заявление мятежников из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) об отказе от новых ударов по объектам в Саудовской Аравии. Об этом в воскресенье заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Заявление, сделанное движением "Ансар Аллах" 20 сентября о прекращении военных действий против Саудовской Аравии, это очень важный шаг. Европейский Союз всегда придерживался мнения, что у конфликта в Йемене нет военного решения, в связи с чем срочно необходимы меры по деэскалации конфликта", - говорится в заявлении, размещенном на сайте внешнеполитической службы ЕС.

20 сентября хуситы заявили, что намерены прекратить атаки против Саудовской Аравии в рамках инициативы по достижению мирного урегулирования конфликта. Глава Высшего политического совета движения "Ансар Аллах" Мехди аль-Машшат призвал "все стороны, принимающие участие в войне, перейти к истинным переговорам, которые приведут к всеобщему национальному примирению".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками из движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.