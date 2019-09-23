Додон: в Молдавии договорились отказаться от "антироссийского подхода"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство и президент Молдавии договорились отказаться от системного "антироссийского подхода" и рассматривать нарушения по конкретным случаям. Об этом сообщил президент республики Игорь Додон в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Мы [с правительством] договорились, что не будем продолжать практику, когда запрещали российским журналистам, российским инвесторам приезжать в Молдову. Если есть какие-то нарушения, давайте сядем, посмотрим по конкретным случаям. Но чтобы был системный антироссийский подход, как было, этого больше не будет. Это относится и к российским инвесторам, и к румынским, и к европейским, и к американским", - отметил Додон.

Он также добавил, что Молдавия заинтересована в проведении открытой политики по отношению ко всем.

В июне в парламенте республики было сформировано новое большинство, в которое вошли поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum ("Сейчас"), одним из лидеров которого является Майя Санду, получившая пост премьер-министра.