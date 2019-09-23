СМИ: протестующие прервали главы МИД Канады в Торонто, назвав ее "разжигателем войны"

ОТТАВА, 23 сентября. /ТАСС/. Группа протестующих прервала выступление главы канадского МИД Христи Фриланд в ратуше Торонто, назвав политика "разжигателем войны". Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

Министр иностранных дел выступала на мероприятии, которое организовал Национальный совет канадских мусульман. По данным телеканала, речь Фриланд была оборвана на полуслове выкриками группы протестующих. Они держали в руках плакаты с лозунгами "Независимость Венесуэле" и "Прекратите продавать оружие Саудовской Аравии". CTV отмечает, что после этого министра прерывали еще несколько раз, после чего ее выступление завершилось.

В Канаде в настоящее время проходит кампания перед парламентскими выборами, намеченными на 21 октября. Фриланд избирается от правящей Либеральной партии в одном из округов Торонто.

Ранее сообщалось, что канадская компания General Dynamics Land Systems поставит Саудовской Аравии порядка 740 бронетранспортеров, в том числе с крупнокалиберным вооружением. Поставки начались в начале 2017 года, а сам договор на сумму 15 млрд канадских долларов (тогда $12 млрд) был заключен в феврале 2014 года. Впервые о масштабах этой сделки в мае 2015 года сообщила газета The Globe and Mail, по утверждению которой данное соглашение напрямую нарушает канадский закон, запрещающий поставки вооружения в страны, где нарушаются права человека. Публикация материала вызвала большой общественный резонанс, но премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава не будет отменять эту сделку.

Канада активно поддерживает лидера венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. В июне канадские власти приняли решение о временной приостановке работы посольства страны в Каракасе, а также не продлили визы венесуэльским дипломатам в Оттаве.