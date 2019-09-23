О'Брайен сообщил, что его заместителем станет нынешний советник Трампа по Азии

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Недавно назначенный помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил в воскресенье журналистам, что его заместителем станет нынешний советник Дональда Трампа по вопросам Азии Мэтт Поттингер. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

"Я хочу анонсировать первое назначение. Я собираюсь сделать своим заместителем Мэтта Поттингера, - сказал О'Брайен. - Многие из вас работали с ним в прошлом (Поттингер был журналистом The Wall Street Journal - прим. ТАСС). Думаю, он командный игрок и поможет привнести [больше] сплоченности в Совет по национальной безопасности". По словам представителя администрации, Поттингер так или иначе продолжит заниматься вопросами Китая и КНДР.

Трамп сообщил 18 сентября на своей странице в Twitter, что назначит своим новым помощником по национальной безопасности О'Брайена, занимавшего должность спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников в структуре Госдепартамента США.

Ранее глава Белого дома отправил предыдущего помощника по нацбезопасности Джона Болтона в отставку. Он объяснил свое решение тем, что тот делал большие ошибки и не находил общий язык с важными представителями вашингтонской администрации.