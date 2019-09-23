В Нью-Йорке участники встречи "С5+1" обсудили расширение торгово-инвестиционных связей

НУР-СУЛТАН, 23 сентября. /ТАСС/. Участники министерской встречи формата "С5+1" в Нью-Йорке, в которой принял участие министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, обсудили возможности расширения торгово-инвестиционных связей.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана в понедельник, во встрече также приняли участие государственный секретарь США Майкл Помпео, главы внешнеполитических ведомств Киргизии Чингиз Айдарбеков, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, Узбекистана Абдулазиз Камилов и посол Туркмении в США Меред Оразов. "Стороны обсудили пути расширения торгово-инвестиционных связей, а также интеграционные процессы и совместные усилия по реагированию на вызовы в Центральной Азии", - говорится в сообщении.

Тлеуберди отметил, что платформа "С5+1" становится эффективным средством наращивания экономического взаимодействия внутри Центральной Азии и привлечения ресурсов США в развитие транзитной инфраструктуры региона, работы по сохранению окружающей среды, а также укрепления региональной безопасности и стабильности. "Глава казахстанского внешнеполитического ведомства подчеркнул важность продолжения работы в рамках диалога "С5+1" по привлечению американских инвестиций и технологий в Центральную Азию, отметив что прогресс на площадке "С5+1" должен транслировать сигнал деловым сообществам США и Центральной Азии", - пояснили в пресс-службе.

В свою очередь Помпео заметил, что Центральная Азия является примером для всего мира по возвращению граждан из зон боевых действий. "Госсекретарь США подчеркнул значимость экономического партнерства стран Центральной Азии и отметил перспективы сотрудничества региона с США в сфере инфраструктурного развития, в том числе посредством средств создаваемой Корпорации по финансированию международного развития США. В качестве одного из факторов установления стабильности и устойчивого роста в регионе Помпео обратил внимание на необходимость укрепления сотрудничества стран Центральной Азии с Афганистаном", - уточнили в МИД.

Формат "С5+1" представляет собой многосторонний механизм взаимодействия между пятью странами Центральной Азии и США.