В Казахстане заявили, что заинтересованы в сохранении иранской ядерной сделки

НУР-СУЛТАН, 23 сентября. /ТАСС/. Казахстан заинтересован в сохранении и дальнейшей реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в понедельник на брифинге замглавы МИД республики Роман Василенко, отвечая на вопрос ТАСС, готова ли страна предложить площадку для обсуждения ситуации вокруг соглашения.

Он отметил, что Казахстан принимал самое непосредственное участие в разработке и реализации СВПД. В частности, в Алмате в 2013 году состоялись два раунда переговоров по соглашению, а после его заключения Казахстан отправил в Иран необогащенный уран в обмен на вывоз из Исламской Республики 300 кг обогащенного вещества.

"Казахстан заинтересован в сохранении этого плана действий и считает, что он сыграл и играет роль важную в реализации отношений между Ираном и международным сообществом, поэтому мы выступаем за его дальнейшее сохранение и продолжение реализации". - сказал Василенко. Он добавил, что Казахстан готов рассмотреть обращения о проведении встреч по иранскому вопросу, если таковые поступят.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки части обязательств по ядерной сделке (объявил об остановке на 60 суток продаж обогащенного урана). В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. 6 сентября Иран объявил, что приступил к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки и отказался от ограничений исследовательской деятельности.