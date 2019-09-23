В МИД Казахстана заявили, что визит Путина в республику прорабатывается

НУР-СУЛТАН, 23 сентября. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Казахстан находится на стадии проработки, он состоится в согласованное двумя странами время. Об этом сообщил в понедельник на брифинге замглавы МИД Казахстана Роман Василенко.

"Безусловно, прорабатывается и визит Владимира Владимировича Путина, который состоится в согласованное между двумя сторонами время", - сказал Василенко.

По его словам, также планируется визит президента республики Касым-Жомарта Токаева в Омск для участия в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который запланирован на ноябрь. Замглавы МИД напомнил, что форум проводится под председательством лидеров двух стран.

Кроме того, Василенко отметил, что решение об участии Токаева в предстоящем форуме международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи будет объявлено позже.