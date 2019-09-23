СМИ: Таиланд может отложить покупку второго фрегата за $490 млн в пользу субмарины КНР

БАНГКОК, 23 сентября. /ТАСС/. Военно-морские силы Таиланда, вероятно, отложат покупку второго фрегата стоимостью 15 млрд батов ($492,16 млн). Как сообщила в понедельник газета Bangkok Post, вместо этого в 2020 финансовом году страна собирается купить вторую подводную лодку у Китая.

В случае покупки она станет второй из трех субмарин, которые правительство Таиланда планирует приобрести. Оплата второй подлодки будет разделена на семь лет, а окончательный расчет за три субмарины должен быть осуществлен к 2030 году.

Сделка является частью долгосрочного плана ВМС Таиланда по закупке трех китайских дизель-электрических подводных лодок, который в принципе уже был утвержден кабинетом министров. Приобретение первой субмарины (S26T Yuan - прим. ТАСС) за 13,5 млрд батов ($442,94 млн) было одобрено 18 апреля 2017 года. Сумма будет выплачена в течение семи лет.

Согласно долгосрочным планам ВМС Таиланда, после прибытия в январе этого года первого фрегата HTMS Bhumibol Adulyadej, построенного Южной Кореей за 14,6 млрд батов ($479,07 млн), предполагалась покупка второго корабля подобного класса за 15 млрд батов.

Источник газеты также сообщил, что военно-морской флот еще не определился с подрядчиком, который оснастит оружием десантный корабль-док, который Таиланд недавно заказал у КНР за 6,1 млрд батов ($200 млн). Командующий ВМС королевства Люечай Руддит сказал, что военно-морской флот рассматривает различные варианты, в том числе сверхзвуковые противокорабельные и крылатые ракеты CX-1 из Китая. "Я не уверен насчет цены [ракет], но я надеюсь, что мы получим специальную скидку", - добавил он.