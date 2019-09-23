Япония усиливает защиту от возможных атак беспилотников

ТОКИО, 23 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Японии усиливает защиту от потенциальных атак беспилотников после недавней атаки на саудовские нефтяные объекты. Об этом сообщило в понедельник японское общественное телевидение.

Отмечается, что расходы на разработку и производство технологий и оборудования по противодействию беспилотникам уже внесены в проект бюджета на будущий финансовый год. Речь идет, в частности, о новейших технологиях радиоэлектронного подавления и оборудования для физического перехвата летательных аппаратов.

Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.