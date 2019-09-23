Израильские военные сообщили об аресте 29 палестинцев на Западном берегу Иордана

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сентября. /ТАСС/. Израильские солдаты арестовали в ночь на понедельник 29 разыскиваемых палестинцев в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

"В течение ночи солдаты при поддержке пограничной полиции, полиции и Службы общей безопасности (ШАБАК, израильская контрразведка - прим. ТАСС) арестовали на Западном берегу 29 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в массовом терроре, беспорядках и насильственных действиях, направленных против израильских гражданских лиц и солдат", - говорится в распространенном военными заявлении.

В ходе обысков на Западном берегу военные изъяли десятки тысяч шекелей ($1 равен 3,52 шекеля) наличными, которые предназначались для финансирования террористической деятельности, добавили в армейской пресс-службе.