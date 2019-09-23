Абэ рассчитывает, что его встреча с Роухани поможет стабилизации ситуации вокруг Ирана

ТОКИО, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает, что его предстоящие переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани помогут стабилизации ситуации вокруг Ирана. Об этом сам глава японского правительства заявил журналистам в понедельник перед отлетом в США для участия в Генеральной ассамблее ООН.

"Рассчитываю провести с [президентом Хасаном Роухани] открытый и серьезный обмен мнениями, который помог бы снижению напряжения и стабилизации ситуации", - подчеркнул он. В Нью-Йорке глава японского правительства также должен провести отдельные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

12-13 июня Абэ посещал с официальным визитом Иран, в ходе которого встретился с Роухани и духовным лидером Ирана Али Хаменеи. Глава японского правительства неоднократно подчеркивал, что хотел бы выступить посредником в налаживании диалога между Тегераном и Вашингтоном.

74-я сессия Генассамблеи открылась в Нью-Йорке в минувший вторник. 24 сентября в рамках ГА начнутся ежегодные общие прения (общеполитические дискуссии). Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте всемирной организации, ожидается участие 91 главы государства, 45 глав правительств и 44 министров. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.