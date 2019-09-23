Роухани: новые санкции США против Ирана демонстрируют полное отчаяние Вашингтона

ТЕГЕРАН, 23 сентября. /ТАСС/. Новые санкции Вашингтона в отношении Тегерана являются демонстрацией полного отчаяния нынешнего руководства США. С такими словами выступил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани на заседании правительства перед отъездом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.

"США объявили о санкциях, которые уже вводили против нас ранее. Это говорит о полном отчаянии Вашингтона, - приводятся слова Роухани на официальном сайте президента Ирана. - Сами американцы до этого утверждали, что больше не осталось ни одной сферы [в Иране], которая не была бы подвергнута санкциям".

Он добавил, что "в этом году иранская делегация направляется на Генассамблею ООН в условиях жесточайшего давления со стороны США". "Народ Ирана показал стойкость перед лицом санкций, и теперь наша экономика начинает расти. Это означает, что мы справились с этой проблемой", - отметил президент.

В пятницу американский Минфин сообщил, что власти США вводят санкции в отношении иранского Центрального банка, Национального фонда развития и компании Etemad Tejarate Pars Co.

Власти США выдали в четверг президенту Ирана и министру иностранных дел этой страны Мохаммаду Джаваду Зарифу визы для посещения сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. До этого момента участие Роухани и Зарифа в Генассамблее было под вопросом.

Атака на НПЗ

Обвинения США в адрес Ирана о причастности к атакам на объекты в Саудовской Аравии связаны с планами Вашингтона по получению полного контроля над регионом Ближнего Востока, сказал Хасан Роухани.

"Причина этого в том, что США хотят получить полный контроль над регионом и завладеть всей нефтью в Саудовской Аравии", - сказал Роухани. Он добавил, что "в этой связи государственный секретарь США Майкл Помпео выступает с ничем не обоснованными заявлениями [в адрес Тегерана]".

По словам президента, "Вашингтон стремится воспользоваться возможностью, чтобы заключить новые военные контракты на миллиарды долларов со странами Персидского залива". "США своими действиями приносят региону гораздо больший урон, нежели атака на компанию Saudi Aramco", - отметил он.

14 сентября Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Тегеран назвал эти обвинения беспочвенными.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке королевства были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживают западные специалисты, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.