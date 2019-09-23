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Мадуро считает, что США планируют сорвать выборы в парламент Венесуэлы в 2020 году

Говоря о причинах возможного вмешательства США, венесуэльский лидер отметил, что "они знают, что не могут на них победить"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. США намерены помешать проведению парламентских выборов в Венесуэле, которые состоятся в 2020 году. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью телеканалу "Россия-24", фрагмент которого был показан в понедельник.

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"Лично я уже могу предупредить международную общественность о том, что нынешнее правительство Соединенных Штатов с его экстремистской политикой и нетрадиционной войной против Венесуэлы уже рассматривает возможность срыва парламентских выборов". - сказал он, добавив, что Венесуэла обладает информацией, подтверждающей эти планы.

Говоря о причинах возможного вмешательства США в предстоящие выборы в парламент, Мадуро отметил, что "они знают, что не могут на них победить, точно так же, как и на президентских выборах 20 мая 2018 года".

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэла
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