Мадуро считает, что США планируют сорвать выборы в парламент Венесуэлы в 2020 году

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. США намерены помешать проведению парламентских выборов в Венесуэле, которые состоятся в 2020 году. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью телеканалу "Россия-24" , фрагмент которого был показан в понедельник.

"Лично я уже могу предупредить международную общественность о том, что нынешнее правительство Соединенных Штатов с его экстремистской политикой и нетрадиционной войной против Венесуэлы уже рассматривает возможность срыва парламентских выборов". - сказал он, добавив, что Венесуэла обладает информацией, подтверждающей эти планы.

Говоря о причинах возможного вмешательства США в предстоящие выборы в парламент, Мадуро отметил, что "они знают, что не могут на них победить, точно так же, как и на президентских выборах 20 мая 2018 года".