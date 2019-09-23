Помощник Зеленского заявил о конструктивном диалоге с Козаком по теме обмена

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак позитивно оценил сотрудничество с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком по теме обмена удерживаемыми лицами. Об этом он сообщил в интервью украинскому изданию "Левый берег", опубликованном в понедельник.

Отвечая на вопрос о том, какое впечатление у Ермака сложилось от сотрудничества с Козаком, он отметил, что "нормальное", добавив, что в случае отсутствия конструктива сторонам не удалось бы соблюсти договоренности и провести обмен. "Если бы у нас не сложился конструктивный диалог, сложно было бы что-то сделать. Могу сказать, что он грамотный и профессиональный человек и, в общем-то, договоренности, которые у нас были, соблюдены", - отметил помощник Зеленского.

Он также добавил, что принципиальные вопросы были утверждены президентами, и рабочие моменты при взаимодействии с Козаком решались "достаточно быстро и эффективно".

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". В переговорах по обмену с российской стороны принимал участие Дмитрий Козак, а с украинской - Андрей Ермак. 10 сентября стало известно, что первый участвует в переговорах с Украиной по следующему планируемому обмену удерживаемыми лицам. Киев рассчитывает вернуть из РФ на родину 113 своих граждан до конца 2019 года.