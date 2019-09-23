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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Помощник Зеленского заявил о конструктивном диалоге с Козаком по теме обмена

Андрей Ермак отметил, что принципиальные вопросы были утверждены президентами России и Украины

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак позитивно оценил сотрудничество с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком по теме обмена удерживаемыми лицами. Об этом он сообщил в интервью украинскому изданию "Левый берег", опубликованном в понедельник.

Отвечая на вопрос о том, какое впечатление у Ермака сложилось от сотрудничества с Козаком, он отметил, что "нормальное", добавив, что в случае отсутствия конструктива сторонам не удалось бы соблюсти договоренности и провести обмен. "Если бы у нас не сложился конструктивный диалог, сложно было бы что-то сделать. Могу сказать, что он грамотный и профессиональный человек и, в общем-то, договоренности, которые у нас были, соблюдены", - отметил помощник Зеленского.

Он также добавил, что принципиальные вопросы были утверждены президентами, и рабочие моменты при взаимодействии с Козаком решались "достаточно быстро и эффективно".

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". В переговорах по обмену с российской стороны принимал участие Дмитрий Козак, а с украинской - Андрей Ермак. 10 сентября стало известно, что первый участвует в переговорах с Украиной по следующему планируемому обмену удерживаемыми лицам. Киев рассчитывает вернуть из РФ на родину 113 своих граждан до конца 2019 года.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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