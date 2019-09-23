Венгрия ожидает визита Путина в Будапешт в октябре

НУР-СУЛТАН, 23 сентября. /ТАСС/. Венгерская сторона ожидает визита президента России Владимира Путина в Будапешт в октябре. С соответствующим заявлением выступил в понедельник на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в рамках Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане председатель Государственного собрания Венгрии Ласло Кёвер.

"Мы очень в октябре ждем господина президента РФ с визитом в Будапешт", - сказал Кёвер и отметил, что у руководителей России и Венгрии - президента Владимира Путина и премьер-министра Виктора Орбана - "сложились хорошие доверительные личностные отношения".

Венгерская газета Népszava сообщала в июле со ссылкой на источники, что российский лидер может посетить Будапешт 30 октября. Как отмечало издание, во время визита в Будапеште ожидаются переговоры между Путиным и Орбаном. Стороны, как уточняла газета, намерены обсудить вопросы поставок газа, сотрудничество в сфере атомной энергетики.