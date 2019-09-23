Иран освободил британский танкер Stena Impero

ТАСС, 23 сентября. Иранские власти освободили британский танкер Stena Impero, который был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News Arabia .

Как заявил представитель иранского правительства Али Рабии, "юридические процедуры по освобождению британского танкера завершены". При этом он не сообщил точный срок, когда нефтеналивное судно отправится от берегов Ирана. "Мы еще не знаем точно, когда [фактически] танкер сможет выйти в море", - пояснил Рабии.

В воскресенье глава департамента портов и прибрежной полосы провинции Хормозган Алламорад Афифипур заявил, что нефтяной танкер Stena Impero будет в соответствии с решением суда отпущен в ближайшее время.

19 июля агентство IRNA сообщило, что танкер Stena Impero под британским флагом был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции. Согласно заявлению КСИР, судно было задержано "в связи с нарушением международных правил" и сопровождено до берега для проверки. Позднее власти исламской республики заявили, что танкер был вовлечен в инцидент с иранским рыболовецким судном.

В начале сентября власти Ирана разрешили семерым членам экипажа танкера, среди которых один россиянин, покинуть Иран и отправиться в Объединенные Арабские Эмираты. После этого на борту остались 16 членов экипажа - это минимум для обеспечения функционирования судна в случае выхода в море.