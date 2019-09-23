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Атаки на предприятия Saudi Aramco
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Макрон заявил, что политика Ирана усиливает напряженность в мире

Президент Франции отметил, что это является стратегической ошибкой

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон подверг критике политический курс иранского руководства. Это заявление глава французского государства сделал в самолете по пути в Нью-Йорк в понедельник, где он примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

"Иранцы идут в настоящее время по пути усиления напряженности, что является стратегической ошибкой", - передает его слова газета Le Monde. "Это является ошибкой как для самого Ирана, так и с точки зрения задачи обеспечения коллективной безопасности", - сказал Макрон.

В то же время президент, отвечая на вопрос, кто, по его мнению, совершил удар по саудовским нефтяным объектам, сказал: "Нужно быть очень осторожными в заявлениях относительно тех, кто стоит за ударами. На данный момент существуют определенные представления об этом, однако не следует забывать, что эта бомбардировка - военный акт нового вида. Он изменяет саму экосистему, в которой находился регион, создает параметры новой ситуации", - считает французский лидер.

Он обратил внимание на то, что "региональная безопасность в зоне Персидского залива напрямую отражается на ценах на бензин". "Но она отражается и на нашей собственной безопасности. Потому что "эффекту домино" крайне трудно противостоять", - подчеркнул президент Франции.

Надежда на улучшение

Макрон отметил, что сохраняет надежды на продвижение по иранской проблеме на сессии Генеральной ассамблеи ООН. "В Нью-Йорке перед нами стоит важная задача. Оба участника кризиса там будут присутствовать. Но если у нас таким образом соблюдено единство места, то единство действия соблюдено не в полной мере, тем не менее можно надеяться, что-то [положительное] произойдет", - считает французский президент.

Франция, заверил ее президент, "выступает в данном случае в своей традиционной роли - мы ведем диалог со всеми сторонами. И Францию отнюдь не воспринимают как некое передаточное звено решений США, а скорее как страну-посредника".

Макрон сообщил в связи с этим, что "с иранцами Франция ведет обмен мнениями стратегического плана, требующий дальнейшего согласования [в Тегеране]. С США ситуация полностью иная. [Президент США Дональд] Трамп, если у него возникает убежденность [в верной оценке событий], способен очень быстро менять ситуацию, он принимает решения быстро и единолично". "А вот президент [Хасан] Роухани вынужден провести целую серию консультаций прежде чем выйти на переговоры", - добавил Макрон.

Опасная атака

Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

Теги
СШАИранФранцияРоухани, ХасанМакрон, ЭмманюэльАтаки на предприятия Saudi Aramco
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