Представляющий Россию голландский адвокат призвал не политизировать "дело ЮКОСа"

ГААГА, 23 сентября. /ТАСС/. Голландский адвокат Альберт Ян ван ден Берг, представляющий интересы российской стороны, призвал бывших акционеров ЮКОСа не политизировать дело о взыскании с России $50 млрд. С соответствующим заявлением он выступил в понедельник в ходе выступления перед судьями в апелляционном суде Гааги, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

По мнению адвоката, экс-акционеры ЮКОСа "пытаются превратить это дело в политические дебаты". "Однако для этого нет места, - подчеркнул ван ден Берг. - Вопрос заключается в том, должно ли остаться в силе решение окружного суда Гааги, и если нет, то должно ли обязательство по выплате компенсации экс-акционерам ЮКОСа оставаться в силе по другим [представленным российской стороной] основаниям".

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited. Судьи посчитали, что действия РФ в отношении ЮКОСа нарушали 45-ю статью Энергетической хартии, которую страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала тем, что ряд положений договора не мог применяться к РФ без выполнения процедуры ратификации. 20 апреля 2016 года окружной суд Гааги признал решения ППТС недействительными и снял с России обязательства по выплате $50 млрд.

Экс-акционеры ЮКОСа летом 2016 года обратились в апелляционный суд Гааги для отмены решения окружного суда и восстановления арбитражных решений о выплате $50 млрд. Российская сторона в конце 2017 года направила в апелляционный суд Гааги меморандум с развернутым ответом на апелляционную жалобу. В нем была развита позиция о том, что договор не мог применяться к России, поэтому у арбитража не было компетенции на рассмотрение исков. Кроме того, в меморандуме были расширены доводы о противоправных действиях, совершенных в процессе приватизации ЮКОСа и после нее. В частности, приведены примеры манипуляций и сговора в ходе залоговых аукционов, подкупа государственных менеджеров, создания разветвленной сети подставных компаний для минимизации налогов и вывода за рубеж незаконно приобретенных активов, сокрытия истинных бенефициаров якобы иностранных компаний, подавших иски в Гааге против РФ.