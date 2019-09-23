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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро готов признать итоги парламентских выборов 2020 года в случае победы оппозиции

Президент Венесуэлы напомнил, что в 2015 году на выборах в Национальную Ассамблею победила оппозиция

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро будет готов признать поражение на парламентских выборах, которые состоятся в 2020 году, если по их итогам оппозиция одержит победу. Об этом Мадуро заявил в интервью телеканалу "Россия-24", которое было показано в понедельник.

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"Конечно", - сказал он, отвечая на вопрос, признает ли он итоги парламентских выборов в случае победы оппозиционных сил.

Мадуро напомнил, что в декабре 2015 года на выборах в Национальную Ассамблею Венесуэлы победила оппозиция. "Как только национальный избирательный совет выпустил бюллетень о триумфе оппозиции на выборах, я тут же вышел, чтобы сказать: "Я признаю победу оппозиции", - подчеркнул президент. - Мы всегда благородно соблюдаем конституцию. Если побеждаем, то побеждаем. Если же нам выпало проиграть, то мы, в первую очередь, выходим признать победу наших оппонентов", - добавил он.

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Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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