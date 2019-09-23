Макрон считает, что отказ США от ядерной сделки с Ираном ослабляет позиции Вашингтона

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана не только не снизил напряженность в регионе за последние годы, но и способствовал ослаблению позиций Вашингтона в данном вопросе. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон журналистам президентского пула по пути в Нью-Йорк.

"Две главных действующих стороны вышли из соглашения или находятся в процессе, - приводит его слова газета Le Monde. - И хотя двигателем этого процесса стали именно США, их выход ослабляет американскую позицию, поскольку они не предлагают альтернатив".