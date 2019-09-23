Избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба вступит в должность 9 октября

СУХУМ, 23 сентября. /ТАСС/. Церемония вступления в должность избранного на второй срок президента Абхазии Рауля Хаджимбы пройдет 9 октября. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель администрации президента Беслан Барциц.

"Инаугурация пройдет в соответствии с законом ["О выборах президента Республики Абхазия"], на тридцатый день после оглашения окончательных итогов выборов президента. Поскольку итоги оглашены 9 сентября, церемония вступления в должность избранного президента состоится 9 октября в Сухуме", - сказал Барциц.

По его словам, во вторник состоится заседание оргкомитета по проведению инаугурации, на котором обсудят все вопросы, связанные с проведением мероприятия.

Как сообщил ТАСС первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба, Хаджимба до инаугурации в отпуск не уйдет и продолжит свою работу, поскольку 25 сентября срок его полномочий не истекает, как это было бы в случае, если бы выборы прошли в один тур и завершились бы 25 августа (нынешние выборы президента впервые прошли в два тура - 25 августа и 8 сентября). "В соответствии с законом "О президенте Республики Абхазия", если были повторные выборы, либо повторное голосование, то у действующего президента срок полномочий истекает в день инаугурации вновь избранного президента", - пояснил Шамба.

Согласно окончательным данным Центризбиркома, Хаджимба набрал во втором туре выборов 47,39% голосов избирателей (39793), его конкурент, кандидат от партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния - 46,17% (38766), разница составила 1027 голосов. "Против всех" подано 3155 голосов избирателей.