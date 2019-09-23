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Кризис в Сирии

СМИ: глава МИД Сирии и спецпосланник ООН договорились по Конституционному комитету

Официально о ней будет объявлено 24 сентября, сообщает газета Al-Watan

ТАСС, 23 сентября. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем и спецпосланник ООН Гейр Педерсен достигли в ходе встречи в Дамаске в понедельник "окончательной" договоренности по составу, а также механизмам функционирования Конституционного комитета Сирии. Об этом сообщила сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники.

По их данным, о достижении договоренности во вторник сообщит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

18 сентября Гутерриш заявил, что Конституционный комитет Сирии скоро начнет работу. 9 сентября спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов сообщил, что формирование Конституционного комитета Сирии должно быть завершено в сентябре. Об этих же сроках говорил и Гейр Педерсен.

Решение о создании этого органа для выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. По плану Стаффана де Мистуры, предшественника Педерсена, в комитет должны войти 150 человек (соответственно по 50 делегатов - от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.

Теги
СирияКризис в СирииДе Мистура, СтаффанГутерриш, АнтониуПедерсен, Гейр
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