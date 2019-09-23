Зеленский дал гражданам номер телефона НАБУ, чтобы сообщать о случаях взяточничества

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал своих граждан звонить в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и сообщать о случаях взяточничества. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, распространенном в понедельник в Telegram-канале его офиса.

"Мы никогда не преодолеем коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза. Требуют взятку? Предлагают "откат"? Пожалуйста, не молчите! Обращайтесь на горячую линию НАБУ", - сообщил Зеленский, назвав телефон ведомства.

Он заявил, что, таким образом, украинцы смогут принять участие в самой масштабной акции, направленной на борьбу с неуплатой налогов. "Я часто призывал вас принять участие в каком-то челлендже или флешмобе, сейчас настало время для самого масштабного. <...> Путь Украины к успеху - это дорога с двусторонним движением. Мы как власть будем работать честно, но нам нужен и ваш шаг навстречу. Мы не сможем возродить экономику, если люди не будут платить налоги",- пояснил он.

Зеленский пообещал, что в случае сообщения об инцидентах со взятками "правоохранительные органы будут реагировать и наказывать".