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Назарбаев заявил, что Россия и Казахстан показывают пример соседских отношений

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ отметил, что первый президент Казахстана "многое сделал для того, чтобы отношения между странами стали такими добрыми"

НУР-СУЛТАН, 23 сентября. /ТАСС/. Россия и Казахстан демонстрируют пример того, какими должны быть отношения между странами-соседями. Об этом в понедельник заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"Наши отношения - пример для всех государств, какие отношения должны быть между соседями, с точки зрения политики, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества", - сказал он.

"Вы многое сделали для того, чтобы отношения между нашими странами стали такими добрыми", - подчеркнул со своей стороны Володин. Он также передал первому президенту Казахстана "теплые приветствия и добрые пожелания" от президента РФ Владимира Путина.

Встреча прошла в преддверии IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан Абишевич
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