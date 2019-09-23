СМИ: суд арестовал имущество экс-главы госрегулятора энергетики Украины

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Суд наложил арест на имущество экс-главы Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Украины Дмитрия Вовка, который находится в розыске в рамках уголовного дела о скандальной формуле определения цены на уголь для электростанций (так называемая формула "Роттердам+"). Об этом в понедельник сообщило издание "Украинские новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Имущество арестовано, но его немного", - говорится в сообщении.

По данным издания, суд арестовал несколько земельных участков и жилой дом в Киевской области, квартиру в Киеве и автомобиль.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в международный розыск Дмитрия Вовка. Сам Вовк заявлял, что считает безосновательными действия НАБУ по этому делу.

Детективы НАБУ предъявили обвинение по данному уголовному делу бывшим руководителям и членам национального регулятора в сфере энергетики, а также двум топ-менеджерам энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова (всего шесть человек). Среди них, помимо Вовка, Владимир Евдокимов, ранее являвшийся членом комиссии в сфере энергетики, а сейчас занимающий должность директора госпредприятия "Оператор рынка". Им инкриминируют использование служебного положения с целью получения частными тепловыми электростанциями неправомерной выгоды в результате введения формулы "Роттердам+" в 2016 году. Общий размер убытков составляет 18,9 млрд гривен (более $738 млн).