СМИ: суд огласит решение по делу о приостановке работы парламента Британии 24 сентября

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Соединенного Королевства во вторник огласит принятое им решение по делу о приостановке работы британского парламента. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Twitter корреспондент телекомпании Би-би-си Джошуа Розенберг.

"Насколько мне известно, Верховный суд объявит решение по делам Миллер/Черри о приостановке работы парламента в 10:30 утра во вторник", - написал Розенберг.

Верховный суд должен установить, действовал ли премьер-министр страны Борис Джонсон в рамках закона, когда рекомендовал королеве Елизавете II отправить депутатов на каникулы до середины октября. Приостановка работы парламента осенью в период ежегодных партийных конференций является стандартной практикой, однако Джонсон настоял на том, что в этот раз перерыв в работе законодательного органа должен продлиться не обычные 7-10 дней, а сразу пять недель. Он объяснил это тем, что правительству необходимо высвободить время на переговоры с Брюсселем и подготовку к выходу страны из ЕС.

Верховный суд рассматривал сразу два дела, объединенных в одно производство. Одно из них - апелляция, поданная британским правительством на решение Сессионного суда Шотландии, куда обратилась член Шотландской народной партии Джоанна Черри. Шотландские судьи постановили, что приостановка работы парламента не была законной, и назвали два мотива, которые, по их убеждению, стояли за решением премьер-министра. По их мнению, глава правительства ставил целью "предотвратить или помешать парламенту привлечь исполнительную власть к ответственности и принять законы в отношении Brexit", а также "позволить исполнительной власти проводить политику Brexit без сделки без дальнейшего парламентского вмешательства".

Одновременно Верховный суд рассматривал апелляцию инвестиционного менеджера и активистки Джины Миллер, не первый раз выступающей против Brexit, на ранее вынесенное решение Высокого суда Лондона. Он отклонил ее иск с требованием отменить пророгацию (временную приостановку работы) парламента на том основании, что это исключительно политическая сфера, которая находится вне компетенции суда.

В ходе проходившего на прошлой неделе и занявшего три дня слушания адвокат Миллер призвал Верховный суд обязать кабмин как можно скорее возобновить работу парламента в том случае, если действия Джонсона будут признаны незаконными. Юристы, представляющие в суде британское правительство, в свою очередь предупредили о том, что такое решение потребует осуществления целой серии сложных политических процедур в неурочное время. Кроме того, у премьер-министра останется возможность вновь приостановить работу парламента, даже если суд не поддержит позицию правительства.