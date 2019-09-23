Иран предлагает коалицию с участием партнеров в Персидском заливе и под эгидой ООН

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Иран предлагает коалицию по безопасности в Персидском заливе с участием Ирака, Саудовской Аравии, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Омана и Кувейта под эгидой ООН. Об этом заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф на рабочем завтраке для журналистов ООН в преддверии Генассамблеи.

"Изначально в эту коалицию по безопасности в Персидском заливе должны войти Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, Арабские Эмираты, Катар, Оман, Кувейт и, возможно, Йемен. Мы не против того, чтобы в нее вошел Йемен, но сейчас не ясно, что происходит там", - сказал он.

Как подтвердил глава внешнеполитического ведомства, концепцию новой коалиции объявит в своем выступлении президент Ирана Хасан Роухани. "После его выступления я буду готов объяснить заинтересованным странам детали нашего предложения", - пояснил Зариф. "И предполагается, что они будут взаимодействовать под эгидой ООН", - добавил министр.

На данный момент выступление Роухани запланировано на среду, 25 сентября.