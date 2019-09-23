Иран предоставит данные по атакам на Saudi Aramco, если будет участвовать в расследовании

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Ирана поддержат беспристрастное международное расследование нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и предоставят имеющуюся у них информацию, если примут в нем участие. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в транслировавшемся в понедельник интервью Национальному общественному радио США .

Его спросили, как Тегеран относится к участию французских экспертов в расследовании нападения в Саудовской Аравии. "Мы будем поддерживать беспристрастное международное расследование", - указал министр. Отвечая на вопрос, предоставят ли иранские власти имеющуюся у них информацию по атакам, глава МИД подчеркнул: "Если мы будем участвовать в расследовании".

По словам Зарифа, Иран не поддастся экономическому давлению со стороны вашингтонской администрации. "Мы противостоим неспровоцированной агрессии со стороны США. Я могу заверить вас, что Соединенные Штаты не смогут под нажимом поставить нас на колени. Избавьтесь от иллюзий, что Иран можно победить с помощью давления", - сказал министр. "Соединенные Штаты могут заключить гораздо более выгодную сделку с Ираном, если они начнут говорить с нами на основе принципов взаимного уважения", - добавил он.

Глава МИД отрицал участие Ирана в атаках в Саудовской Аравии. "Я знаю, что Иран не причастен к этому. Кто их [нападения] совершил? Я просто принимаю йеменские заявления (мятежники-хуситы взяли на себя ответственность за атаки - прим. ТАСС) за чистую монету", - подчеркнул Зариф. При этом, как отметил министр, "переходя к теориям заговора", многие страны были бы заинтересованы в этом нападении - "не в последнюю очередь Соединенные Штаты и Израиль".