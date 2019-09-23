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Brexit

В ЕС считают сложным достижение соглашения с Лондоном по Brexit

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил, что трудно представить достижение юридически функционального решения, которое будет отвечать всем целям "бэкстопа"

БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Евросоюз считает сложным достижение соглашения с Великобританией об условиях выхода королевства из состава сообщества. Об этом заявил в понедельник главный переговорщик ЕС Мишель Барнье на пресс-конференции в Берлине.

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"Учитывая нынешнюю позицию Великобритании, трудно представить, как мы можем достичь юридически функционального решения, которое будет отвечать всем целям "бэкстопа", - сказал он.

Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который обещает осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" - особом режиме, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после Brexit.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, БорисМэй, ТерезаБарнье, Мишель
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