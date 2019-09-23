Минкультуры Украины заявило, что не намерено инициировать снос Арки дружбы народов в Киеве

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры, молодежи и спорта Украины не намерено выходить с инициативой сноса Арки дружбы народов в Киеве, за что выступало прежнее правительство страны. Об этом заявил глава ведомства Владимир Бородянский.

"Мне кажется, что что-то разрушать - памятники или что-то такое - это дело последнее, - сказал он в интервью "Общественному радио". - Во-первых, нам надо разобраться с тем, что мы думаем и как мы думаем. И чувствуем ли мы как украинцы свою идентичность. И пока я не буду ставить вопрос о сносе этого памятника".

После государственного переворота в 2014 году на Украине новая администрация во главе с президентом Петром Порошенко начала полномасштабную кампанию по искоренению в стране всего советского. В 2015 году был принят закон о "декоммунизации" украинского общества, осуждающий коммунистический режим, запрещающий пропаганду и символику советского периода. После этого в стране начали массово сносить памятники и переименовывать географические названия, которые хоть как-то напоминали о советском прошлом или о связях с Россией.

Арка дружбы народов была возведена в Киеве на правом берегу Днепра в 1982 году. Ее строительство продолжалось четыре года и было приурочено к 60-летнему юбилею образования СССР. Под аркой установлена бронзовая скульптура двух рабочих - украинца и русского, совместно поднявших ленту с Орденом Дружбы народов.

Бывший министр иностранных дел Украины ранее заявлял, что Арку дружбы народов в Киеве нужно отправить на металлолом, а бывший министр культуры Евгений Нищук предлагал вместо нее установить памятника участникам силовой операции в Донбассе.

Новое правительство Украины было сформировано в первый день работы новой Верховной Рады, приступившей к работе в августе нынешнего года по итогам внеочередных выборов, победу на которых одержала партия Владимира Зеленского "Слуга народа".