Сроки пребывания граждан ЕС в Белоруссии увеличатся до 180 дней в году

МИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Подписание соглашения с Евросоюзом об упрощении визовых процедур позволит его гражданам пребывать в Белоруссии вместо 90 дней в году 180. Об этом заявили в понедельник представители МИД Белоруссии, отвечая на вопросы на странице ведомства в Facebook.

"После вступления в силу соглашения стоимость белорусской визы для граждан ЕС будет снижена до €35. Также будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Более того, срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней в году до 180", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также добавили, что планируется "дальнейшая работа по упрощению въезда в нашу страну в рамках существующих безвизовых режимов".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил МИД провести переговоры и подписать соглашения с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии. Минск и Брюссель обсуждали возможность подписания данных соглашений последние несколько лет. Предполагается, что после прохождения всех внутренних процедур шенгенские визы для белорусов будут стоить €35, также будут упрощены некоторые нормы при их получении.