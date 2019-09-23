Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета Сирии

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник объявил о создании сирийского Конституционного комитета, а также выразил признательность России, Турции и Ирану за работу на этом направлении.

"Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного Конституционного комитета", - сказал он журналистам. "Он соберется в Женеве в течение ближайших недель", - добавил административный глава всемирной организации. По словам Гутерриша, "создание комитета может и должно быть началом политического пути к урегулированию". Как он подчеркнул, "это должно сопровождаться конкретными действиями по выстраиванию доверия" между сторонами.

"Я признателен правительствам России, Турции и Ирана за усилия в сфере дипломатии по содействию в заключении этого соглашения, - сказал он. - Я также признателен за поддержку со стороны государств - членов Совета Безопасности и "малой группы" (Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция)". При этом Гутерриш отказался ответить на вопросы журналистов.

18 сентября Гутерриш заявил, что Конституционный комитет Сирии скоро начнет работу. 9 сентября спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов сообщил, что формирование Конституционного комитета Сирии должно быть завершено в сентябре. Об этих же сроках говорил и спецпосланник ООН Гейр Педерсен.

Решение о создании этого органа для выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. По плану Стаффана де Мистуры, предшественника Педерсена, в комитет должны войти 150 человек (соответственно по 50 делегатов - от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями