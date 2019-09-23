Премьер Чехии считает, что санкции в отношении России не принесли нужного эффекта

ТАСС, 23 сентября. Санкции, введенные Европейским союзом в отношении России, не возымели ожидаемого эффекта. Такую точку зрения высказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью германской газете Welt, опубликованном в понедельник.

"До сегодняшнего дня санкции не принесли ожидаемых результатов. Прежде всего мы должны помочь Украине в разрешении конфликта с Россией, затем нормализовать отношения с Россией и положить конец конфликту. Инициатива должна исходить от нас, европейцев", - уверен Бабиш.

По его словам, Россия, Иран и США имеют влияние на Ближнем Востоке, а от потоков мигрантов из региона страдает Европа. "Россия имеет влияние на Ближнем Востоке, оттуда беженцы прибывают в Европу. Все больше людей приезжают в Грецию из Турции. Страны, имеющие влияние на конфликты в регионе: США, Иран, Россия - не страдают от потока мигрантов в отличие от нас, европейцев", - подчеркнул премьер.

Бабиш отметил, что ЕС следует проявить большую активность в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке. На сегодняшний день сообщество не предложило плана для разрешения ситуации в Сирии.

Также глава чешского правительства усомнился и в том, что Крым вернется в состав Украины. "Я, кстати, думаю, что Крым не будет возвращен Украине. К сожалению, это надежда, вероятно, нереалистична. Однако это не означает, что мы должны ослабить давление на Россию", - утверждал он.

12 сентября Евросоюз продлил на шесть месяцев индивидуальные ограничительные меры в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины. В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. Последний представляет собой набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.