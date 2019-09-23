СМИ: суд Туниса отклонил апелляции на результаты первого тура президентских выборов

ТАСС, 23 сентября. Административный суд Туниса отверг заявления шести кандидатов в президенты страны, попытавшихся обжаловать результаты первого тура голосования. Об этом в понедельник сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на неназванные источники.

19 сентября шесть кандидатов, принявших участие в досрочных президентских выборах в Тунисе, потребовали пересмотреть итоги первого тура. Среди несогласных с результатами оказались занявший четвертое место министр национальной обороны Абделькарим аз-Збиди (10,7%), пятое - премьер-министр Туниса Юсеф Шахед (7,4%), восьмое - Сейфэддин Махлуф (4,4%), а также три претендента, набравшие менее 1% голосов избирателей.

Первый тур досрочных президентских выборов в Тунисе прошел 15 сентября. По его итогам на первой позиции с 18,4% голосов оказался независимый кандидат Каис Саид. Второе место, набрав 15,58% голосов, занял находящийся в тюрьме медиамагнат Набиль Каруи. Третьим с 12,9% стал кандидат от исламистской партии "Ан-Нахда" Абдельфаттах Муру, высказавший свое согласие с итогами голосования.