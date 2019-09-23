СМИ: в римском аэропорту арестовали пособника осужденного наркобарона Хоакина Гусмана

ТАСС, 23 сентября. Итальянские правоохранительные органы арестовали в римском аэропорту Фьюмичино "Леонардо да Винчи" 43-летнего Рамона Кристобаля Сантойо, одну из ключевых фигур в наркокартеле "Синалоа", лидер которого Хоакин Гусман был приговорен в июле к пожизненному заключению в США. Об этом в понедельник сообщает газета Il Messaggero.

По ее данным, арест был произведен 20 августа во время того, как Сантойо садился в самолет, который должен был вылететь в Париж. В настоящий момент он содержится в столичной тюрьме "Реджина Коэли". Как указывает издание, американские власти, выдавшие ордер на его арест еще в 2016 году, запросили экстрадицию мексиканца. В США он обвиняется в отмывании денег и контрабанде наркотиков, ему грозит пожизненное заключение. Власти Италии изучают ходатайство.

Экс-главарь "Синалоа" Хоакин Гусман по кличке Коротышка был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2017 года. В феврале этого года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным по всем пунктам обвинения. В середине июля Гусман был приговорен к пожизненному заключению, его также обязали выплатить штраф в размере $12,6 млрд.