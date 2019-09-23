В ЛНР назвали заявления Киева об особом статусе Донбасса отказом от переговоров

ЛУГАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Отказ от обсуждения особого статуса Донбасса - это, по сути, отказ Киева и от переговоров, и от минских соглашений. Об этом ТАСС заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник, комментируя слова помощника президента Украины Андрея Ермака о том, что особый статус Донбасса не является предметом переговоров.

"Особый статус - основа политико-дипломатического урегулирования в Донбассе, и он лежит в основе всех переговоров и в минском, и в нормандском форматах", - отметил Мирошник. "Если Ермак озвучивает не свое мнение, а мнение президента [Украины Владимира] Зеленского, то ни в одном из переговорных форматов с участием Донбасса и РФ продвижения достигнуто не будет. В таком случае Донбасс может сосредоточиться на построении государственности республик, восстановлении собственной экономики и развитии интеграционных процессов с Россией", - подчеркнул он.

По словам представителя ЛНР, исходя из озвученных тезисов, команда Зеленского "демонстрирует, что не способна выскочить из политической "колеи Порошенко" и продолжает играть в интересах радикалов и внешних сил, не заинтересованных в прекращении войны на Донбассе и наступлении мира".

"Ждать от Донбасса содействия этому разрушительному курсу точно не стоит", - подытожил Мирошник.

В опубликованном в понедельник интервью украинскому изданию "Левый берег" Андрей Ермак заявил, что "особый статус ЛНР/ДНР не является предметом переговоров ни в Минске, ни в "нормандском" формате". "Даже не обсуждается", - сказал помощник президента Украины.