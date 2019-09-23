Суд рассмотрит новые доводы защиты финдиректора Huawei до начала слушаний об экстрадиции

ОТТАВА, 23 сентября. /ТАСС/. Суд Ванкувера рассмотрит новые доводы адвокатов финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу касательно ее задержания в Канаде до начала официальных слушаний об ее экстрадиции в США. Об этом в понедельник сообщила газета Vancouver Star.

По ее данным, аргументы защиты будут заслушаны судом в понедельник. В частности, юристы утверждают, что при задержании Мэн Ваньчжоу канадские правоохранители действовали "как агенты Федерального бюро расследований США". Они продолжают настаивать на незаконности ее задержания. Других подробностей пока не сообщается.

Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил ее под залог в размере 10 млн канадских долларов ($7 млн), разрешив Мэн Ваньчжоу проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции. По решению судьи, финдиректор Huawei должна находиться под постоянным наблюдением, ее перемещения по городу частично ограничены. Слушания об экстрадиции в США финансового директора Huawei должны начаться 20 января 2020 года.

В США Huawei, ее дочерним структурам, а также финансовому директору Мэн Ваньчжоу предъявлены обвинения в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций Вашингтона. Мэн Ваньчжоу ранее подала гражданский иск к канадским властям, в котором утверждает, что Управление пограничных служб Канады, национальная полиция и канадское правительство нарушили ее конституционные права.