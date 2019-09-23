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Парламент Эстонии одобрил в первом чтении упрощенное предоставление гражданства детям

Это может означать дальнейший отказ республики от выдачи так называемых паспортов негражданина

ТАЛЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Рийгикогу (парламент) Эстонии в понедельник поддержал в первом чтении инициированный правительством законопроект, который позволяет ходатайствовать о получении гражданства в упрощенном порядке для несовершеннолетних, родившихся в этой республике.

Оппозиционная Партии реформ в ходе обсуждения законопроекта в понедельник внесла предложение отказаться от его дальнейшего рассмотрения, однако за данное предложение проголосовали лишь 30 депутатов 101-местного парламента, против - 53 депутата. Таким образом, первое чтение законопроекта признано состоявшимся, пояснили корреспонденту ТАСС во фракции Центристской партии.

Как заявил в беседе с ТАСС заместитель председателя парламентской фракции Центристской партии Андрей Коробейник, эта инициатива правительства является самым серьезным изменением в политике гражданства со времен восстановления независимости и по сути означает отказ от воспроизводства серых паспортов негражданина республики.

Численность населения Эстонии составляет 1,3 млн человек. Неграждане страны после выхода республики из состава СССР в 1991 году были лишены большинства политических прав, в том числе возможности голосовать на парламентских выборах и на выборах в Европарламент, участвовать в референдумах и работать на государственной службе.

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