МИД Эстонии заявил, что СССР оккупировал республику

ТАЛЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. МИД Эстонии в понедельник выступил с утверждением, что СССР не освободил, а оккупировал эту балтийскую республику.

"Эстонская Республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации, - говорится в заявлении ведомства. - Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет".

МИД Эстонии также выразил возмущение в связи с тем, что Россия якобы продолжает "распространять историческую несправедливость и сводить к минимуму различные преступления советского режима".

На прошлой неделе МИД Эстонии вызвал посла РФ в Таллине Александра Петрова в связи с его интервью ТАСС, в котором дипломат заявил, что жители Эстонии помнят и чтут подвиг советских солдат, 75 лет назад освободивших республику от немецко-фашистских захватчиков. Как напомнил посол, начиная со дня освобождения Нарвы 26 июля в Эстонии проводится ряд мероприятий, посвященных 75-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, в тесном контакте с ветеранскими организациями, поисковыми клубами и объединениями соотечественников.