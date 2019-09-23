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МИД Эстонии заявил, что СССР оккупировал республику

В ведомстве считают, что страна была оккупирована в течение почти 50 лет
Здание МИД Эстонии Estonian Foreign Ministry/CC BY 2.0/Wikimedia Commons
Описание
Здание МИД Эстонии
© Estonian Foreign Ministry/CC BY 2.0/Wikimedia Commons

ТАЛЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. МИД Эстонии в понедельник выступил с утверждением, что СССР не освободил, а оккупировал эту балтийскую республику.

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"Эстонская Республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации, - говорится в заявлении ведомства. - Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет".

МИД Эстонии также выразил возмущение в связи с тем, что Россия якобы продолжает "распространять историческую несправедливость и сводить к минимуму различные преступления советского режима".

На прошлой неделе МИД Эстонии вызвал посла РФ в Таллине Александра Петрова в связи с его интервью ТАСС, в котором дипломат заявил, что жители Эстонии помнят и чтут подвиг советских солдат, 75 лет назад освободивших республику от немецко-фашистских захватчиков. Как напомнил посол, начиная со дня освобождения Нарвы 26 июля в Эстонии проводится ряд мероприятий, посвященных 75-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, в тесном контакте с ветеранскими организациями, поисковыми клубами и объединениями соотечественников.

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