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СМИ: афганский полицейский открыл огонь по иностранным военным

Нападавшего ликвидировали ответным огнем

ТАСС, 23 сентября. Афганский полицейский открыл огонь по иностранным военным в аэропорту города Кандагар, после чего был убит находившимися поблизости военнослужащими. Об этом в понедельник сообщил телеканал Ariana со ссылкой на представителя сил безопасности.

По имеющейся информации, полицейский начал беспорядочную стрельбу, но "был убит в завязавшейся перестрелке".

Как сообщило агентство Pajhwok, представитель американских сил в Афганистане подтвердил, что в аэропорту Кандагара была совершена попытка вооруженного нападения на иностранных военных. По словам американского офицера, "эта попытка была безуспешной, стрелявший убит".

О возможных жертвах среди иностранных военнослужащих не сообщается.

Сразу же после инцидента аэропорт Кандагара был закрыт.

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