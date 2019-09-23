Трамп заявил, что может вскоре провести новую личную встречу с Ким Чен Ыном

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что в скором времени может провести новую личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Это может скоро произойти", - сказал он журналистам на полях Генассамблеи ООН.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Вторая встреча на высшем уровне между КНДР и Соединенными Штатами прошла в Ханое 27 и 28 февраля. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать соглашение.

30 июня лидеры встретились в третий раз в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея.