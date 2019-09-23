Глава делегации Украины в ПАСЕ подтвердила отказ от участия в осенней сессии

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) отказалась от участи в осенней сессии, отреагировав таким образом на возвращение России в сессионный зал.

Об этом в понедельник сообщила глава украинской делегации Елизавета Ясько.

"Мы приняли решение не подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", - написала она на своей странице в Facebook.