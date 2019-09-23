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Трамп не стал отрицать возможность встречи с Роухани на полях Генассамблеи ООН

Ранее американский президент заявлял, что у него нет намерений встречаться с иранским лидером

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь не стал отрицать возможность встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях общеполитических дебатов Генассамблеи ООН.

Американского лидера спросили, готов ли он провести встречу с иранским президентом. "Посмотрим, что произойдет", - отметил глава государства, отвечая на вопросы журналистов на полях Генассамблеи ООН.

На протяжении последних недель Трамп аналогичным образом отвечал на соответствующие вопросы. При этом в воскресенье глава вашингтонской администрации заявил, что у него нет намерений встречаться с Роухани, однако добавил: "Ничего никогда полностью не исключается".

Теги
СШАИранРоухани, ХасанТрамп, Дональд
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