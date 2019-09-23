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Трамп обвинил сына Байдена в получении денег от Украины и Китая

Президент США назвал позором то, что делали бывший вице-президент Джозеф Байден и его сын

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп полагает, что сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена принимал средства от украинской и китайской стороны. Об этом глава Белого дома заявил журналистам в понедельник в нью-йоркской штаб-квартире ООН.

"Единственный, у кого проблемы, - это Байден", - сказал Трамп. "То, что сделал Байден, - это позор, то, что сделал его сын - это позор. Его сын брал деньги у Украины, его сын брал много денег у Китая", - добавил президент США. "То, что сделал Байден, - это неправильно", - подчеркнул он.

Ранее адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявлял, что Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании.

Байден является наиболее вероятным противником Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах США.

Теги
УкраинаСШАКитайБайден, Джозеф (Джо)Трамп, Дональд
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