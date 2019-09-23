В Алжире усилены меры безопасности вокруг трибунала, где судят брата экс-президента

ТАСС, 23 сентября. Здание военного трибунала в алжирском городе Блида, где в понедельник начался судебный процесс над Саидом Бутефликой, братом экс-президента страны Абдельазиза Бутефлики, а также двумя бывшими руководителями спецслужб, взято под усиленное наблюдение правоохранительных органов. Об этом сообщает информационный портал TSA.

На скамье подсудимых помимо Саида Бутефлики, прежде занимавшего пост советника главы государства и имевшего большое влияние на принятие важнейших решений в стране, также оказался бывший координатор служб безопасности Алжира генерал-майор Атман Тартаг и некогда влиятельный силовик, экс-руководитель Департамента разведки и безопасности (ДРБ) корпусный генерал в отставке Мухаммед Медьен.

Все трое были арестованы 4 мая, они обвиняются в "заговоре против государственной власти" и "нанесении ущерба авторитету армии". Кроме того, перед судом предстала лидер Партии трудящихся (ПТ) Луиза Ханун, также арестованная в мае. Подсудимым в случае если их вина будет доказана, грозят длительные тюремные сроки.

По мнению ряда наблюдателей, в том числе провластных комментаторов, начавшийся в Блиде процесс носит "исторический, беспрецедентный характер для системы правосудия страны". Доступ к зданию военного трибунала для прессы весь понедельник был крайне ограничен. Как отмечает портал Alg24, возможность произвести съемку получила только бригада государственного канала ENTV. В зале, где проходит заседание, разрешили присутствовать лишь адвокатам и членам семей обвиняемых.

Как стало известно Alg24, адвокат Фарук Ксентини, защищающий интересы Медьена, обратился к судье с требованием отложить процесс в связи с состоянием здоровья своего клиента. Семья экс-главы ДРБ выступила со специальным заявлением, отметив, в частности, что "самочувствие генерала ухудшилось после заключения в тюрьму 5 мая и перелома правой лопатки, случившегося после падения в тюрьме Блиды".

Аресты Саида Бутефлики, Тартага, Медьена и Ханун произошли чуть более месяц спустя после отставки Абдельазиза Бутефлики (1999-2019), вызванной многотысячными манифестациями протеста по всей стране и давлением со стороны армейской верхушки.