Суд Киева приобщил к делу Януковича доказательства защиты о незаконности приговора

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд в ходе заседания в понедельник по обжалованию приговора экс-президенту Украины Виктору Януковичу приобщил к делу ряд важных доказательств защиты и объявил перерыв до 30 сентября. Об этом сообщил адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы бывшего главы государства.

"Мы сегодня приступили к рассмотрению дела по обжалованию абсолютно незаконного, политически мотивированного приговора, вынесенного Оболонским районным судом. Защита начала с ходатайства о приобщении к материалам дела отчета Международного общества по правам человека, составленного по результатам мониторинга судебного процесса, во время которого было зафиксировано политическое давление на суд, незаконный отказ заслушать Януковича и ключевых свидетелей защиты, а также давление на адвокатов", - сказал он журналистам после заседания, добавив, что это ходатайство суд удовлетворил.

Суд также рассмотрел ряд процедурных вопросов, связанных с порядком проведения заседания, после чего перенес слушания на 30 сентября.

На предыдущем заседании Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство защиты об участии в деле Януковича в режиме видеоконференции в порядке международно-правовой помощи.

24 января Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сам Янукович не участвовал в процессе, с февраля 2014 года он проживает в России.

Защитники экс-президента назвали решение суда необоснованным, принятым под давлением. На приговор адвокаты Януковича подали несколько апелляционных жалоб. В период с января по март текущего года суд получил шесть апелляций от адвокатов. 5 марта дело было возвращено в суд первой инстанции для исправления описок и разъяснений приговора. 20 марта суд первой инстанции отказался разъяснять приговор и исправлять описки, на которые указала защита Януковича. Это постановление суда также было обжаловано адвокатами. Тем не менее, суд оставил жалобу без рассмотрения. В итоге, 17 мая Апелляционный суд назначил дело к рассмотрению. Процесс начался 13 июня, однако 15 июля судейская коллегия решила отложить рассмотрение апелляции до сентября.