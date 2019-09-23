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Кризис на Украине

Волкер: особый статус Донбасса и амнистия не нанесут политического ущерба Украине

Спецпредставитель Госдепартамента по Украине считает, что необходимо обеспечение безопасности, вывод тяжелого вооружения и расформирование незаконных вооруженных групп

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что в полной реализации минских соглашений, включая предоставление особого статуса Донбассу, заинтересована сама Украина.

"Минские соглашения, в первую очередь, определяют, что Украина восстановит контроль над признанной миром границей с Россией и что территория будет возвращена под ее суверенитет. Это критически важно: когда минские соглашения будут реализованы, территория будет возвращена Украине", - сказал он в интервью украинскому интернет-изданию "Гордон".

Для этого, по его словам, необходимо обеспечение безопасности, вывод тяжелого вооружения, прекращение огня, расформирование незаконных вооруженных групп, "после чего и у Украины появляются некоторые обязательства".

"Местные выборы, особый статус для территории, амнистия. Все это может быть достигнуто без какого-либо политического ущерба для Украины, в виде временного особого статуса. Я не верю, что минские соглашения означают сдачу территорий либо чем-то угрожают Украине", - добавил Волкер.

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